Friedensnobelpreisträgerin : Malala feiert Studienabschluss mit Netflix

Was wird die Zukunft bringen? Das weiß Malala noch nicht genau. Aber ein paar ganz konkrete Vorstellungen hat sie schon - auch wenn es dabei nicht um Philosophie, Politik und Wirtschaft geht.

von dpa

19. Juni 2020, 17:25 Uhr

Die pakistanische Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai hat ihren Studienabschluss aus Oxford in der Tasche.

«Es fällt mir gerade schwer, meine Freude und Dankbarkeit auszudrücken, jetzt da ich mein Studium der Philosophie, Politik und Wirtschaft in Oxford abgeschlossen habe», schrieb die 22-Jährige am Freitag auf Instagram. «Ich weiß nicht, was vor mir liegt. Im Moment wird es Netflix sein, lesen und schlafen», schrieb sie weiter.

Die Pakistanerin Malala erhielt 2014 für ihren Einsatz für das Recht aller Kinder auf Bildung als bislang jüngste Preisträgerin überhaupt den Friedensnobelpreis. Im Oktober 2012 hatte sie ein Attentat überlebt, nachdem maskierte Taliban-Kämpfer im Norden Pakistans ihren Schulbus gestoppt und ihr in den Kopf geschossen hatten. Auch heute ist sie noch Drohungen ausgesetzt. Malala lebt in Großbritannien.

© dpa-infocom, dpa:200619-99-492871/3