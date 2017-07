Feuer am Mittelmeer : Luxemburgs Royals wegen Waldbränden in Sicherheit gebracht

vergrößern 1 von 1 Foto: Nesvold, Jon Olav 1 von 1

Wegen schwerer Waldbrände an der südfranzösischen Mittelmeerküste ist auch die großherzogliche Familie Luxemburgs von Feuerwehrleuten in Sicherheit gebracht worden.

Nach Angaben des Königshauses vom Mittwoch in Luxemburg wurden Großherzog Henri (62), dessen Frau Maria Teresa (61) und Alt-Großherzog Jean (96) sowie mehrere Kinder und Verwandte aus der Sommerresidenz der Familie von den französischen Behörden an einen sicheren Ort gebracht.

Die großherzogliche Familie verbringt seit Jahren ihre Sommerurlaube in einem größeren Anwesen in Cabasson östlich von Hyères. Es grenzt an die Sommerresidenz des französischen Staatspräsidenten in Fort de Brégançon. Der großherzoglichen Familie gehe es gut, man sei den französischen Stellen für deren Eingreifen sehr dankbar, hieß es in einer Erklärung. Wegen der Brände sind nach offiziellen Angaben bisher mehr als 10 000 Menschen in Sicherheit gebracht worden.

Monarchie Luxemburg

von dpa

erstellt am 26.Jul.2017 | 15:15 Uhr