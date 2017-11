Sängerin : Loona hat nach dem Tod ihrer Mutter lange getrauert

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

10.Nov.2017

Die niederländische Popsängerin Loona («Lunita») hat die Trauer über den Tod ihrer Mutter erst überwunden, als sie selbst eine Tochter bekam.

Nachdem ihre Mutter 2003 gestorben ist, sei sie sehr traurig gewesen, sagte die 43-Jährige - mit bürgerlichem Namen Marie-José van der Klok - dem «Kölner Stadt-Anzeiger». «Ich wollte aber auch traurig sein.»

Daher habe sie in jener Zeit das Lied «Tears In Heaven» von Eric Clapton aufgenommen, obwohl die Coverversion eigentlich nicht gestattet war. Doch sie habe einen persönlichen Brief an die zuständige Plattenfirma geschrieben - «dann haben sie es mir erlaubt».

Nach der Geburt ihrer Tochter sei es anders geworden: «Da ist endlich die Mutter in mir herausgekommen, und ich wollte wieder glücklich sein», sagte Loona der Zeitung.