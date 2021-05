Song Contest : Live-Auftritt von Duncan Laurence gestrichen

Der niederländische ESC-Sänger aus dem Jahr 2019 wollte diesmal seinen neuen Song außerhalb des Wettbewerbs vorstellen. Doch live wird daraus nichts: Er hat sich mit Corona infiziert.

Rotterdam | Der niederländische ESC-Sieger Duncan Laurence hat sich mit dem Corona-Virus infiziert und kann daher nicht live beim Finale des Eurovision Song Contest am Samstag in Rotterdam auftreten. Laurence habe aber nur milde Covid-Symptome, erklärten die niederländischen Organisatoren am Donnerstag in Rotterdam. Er befinde sich nun in Quarantäne. Während d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.