Freunde : Lindenberg-Darsteller Jan Bülow geht mit Udo auch ins Kino

Da haben sich zwei gefunden: Jan Bülow und Udo Lindenberg sind gute Freunde geworden.

von dpa

24. Februar 2020, 12:57 Uhr

Schauspieler Jan Bülow, der im Kinofilm «Lindenberg! Mach dein Ding» Udo Lindenberg spielt, hat nach den Dreharbeiten noch guten Kontakt zum Kultmusiker aus Hamburg. «Wir vertrauen uns sehr. Das ist auch nicht nur ein Arbeitsverhältnis. Wir mögen uns», sagte Bülow am Rande der Berlinale.

«Wir sind befreundet, ich besuche ihn, das ist eigentlich auch recht unspektakulär. Man redet über Gott und die Welt, manchmal geht man essen, neulich waren wir zusammen im Kino.» Die beiden hätten sich auf Lindenbergs Wunsch hin in Wien Quentin Tarantinos Epos «Once Upon a Time in Hollywood» angeschaut.

Der 23-jährige Theaterschauspieler wurde für seine Darbietung Mitte Januar beim Bayerischen Filmpreis als bester Nachwuchsdarsteller geehrt. Dort meinte Lindenberg über sein Kino-Ich: «Wir sind uns sehr ähnlich. Es ist wie die Wiederbegegnung zweier Jahrhunderte alter Seelen. Eine Art Inkarnation.»