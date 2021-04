Rapper : Lil Nas X ist mit 22 schon ganz oben

Er tanzt mit dem Teufel und bekennt sich offen zu seiner Homosexualität. Newcomer Lil Nas X passt nicht in das Klischee der Macho-Rapper.

Berlin | Der junge US-Rapper Lil Nas X hat in dieser Woche seinen zweiten Song an die Spitze der US-amerikanischen Charts gebracht - und sich selbst dafür kräftig gefeiert, inklusive Seitenhieb gegen Nicht-Fans. „Ich hoffe, meine Hater sind traurig“, schrieb er auf Twitter. Das Stück „Montero (Call Me By Your Name)“ stieg direkt auf Platz eins in die „Hot 1...

