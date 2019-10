Schlagerstar : Letzte Ehre für Karel Gott - Requiem im Prager Veitsdom

Im Prager Veitsdom nahm Tschechien Abschied von Schlagerstar Karel Gott. Unter den Trauergästen befanden sich der Staatspräsident und eine Fußball-Legende.

von dpa

12. Oktober 2019, 12:42 Uhr

Tschechien trauert um den Schlagerstar Karel Gott. Mit einem Staatstrauertag und einem Gottesdienst im Prager Veitsdom nahm das Land Abschied von einem nationalen Idol.

Zum Requiem trafen seine Witwe Ivana, seine Kinder und Hunderte geladene Ehrengäste aus Politik und Gesellschaft ein. Darunter waren Staatspräsident Milos Zeman, Regierungschef Andrej Babis, Fußball-Legende Antonin Panenka und Vaclav Havels Witwe Dagmar.

Karel Gott habe Millionen seiner Zuhörer mit Freude erfüllt, bei sich zu Hause und im Ausland, betonte der Prager Erzbischof Dominik Duka, der die Messe zelebrierte. «Wir wollen Gott für das Geschenk des Lebens danken, wie es das Geschenk des Meisters eines war», sagte der Kardinal. Karel Gott, berühmt für Hits wie «Babicka» und «Biene Maja», wird in Tschechien ehrfurchtsvoll Meister genannt. Die Sängerin Lucie Bila sang das «Ave Maria».

Die Öffentlichkeit konnte die Trauerfeierlichkeiten auf dem Vorplatz über Großbildschirme und live im Fernsehen verfolgen. Bereits am Freitag hatten knapp 50 000 Fans bis kurz vor Mitternacht am aufgebahrten Sarg des Künstlers Abschied nehmen können. Nach Medienberichten soll der Leichnam des Sängers eingeäschert werden. Karel Gott war am 1. Oktober nach langer und schwerer Krankheit im Alter von 80 Jahren gestorben.