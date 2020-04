TV-Rolle als Hebamme : Leo Reisinger lernte viel über den Hebammen-Beruf

Hebammen sind in der Regel weiblich, Männer sind in dieser Berufsgruppe Exoten. Leo Reisinger hat in seiner neuen Rolle als Entbindungspfleger in «Toni, männlich, Hebamme - Sündenbock» auch persönlich was dazu gelernt.

16. April 2020, 13:28 Uhr

Leo Reisinger («Tonio & Julia») hat mit seiner TV-Rolle als Entbindungspfleger zugleich seinen Horizont erweitert. Früher sei er der Ansicht gewesen, dass dieser Hebammen-Beruf ganz klassisch den Frauen vorbehalten sei.

«Nach meiner Recherche wurde ich dann vom Gegenteil überzeugt. Natürlich finde ich es gut, dass auch Männer diesen Beruf ausüben - wenngleich sie in dieser Branche zu den Exoten gehören. Letztlich muss sich die werdende Mutter damit wohlfühlen. Meine Frau und ich wären dieser Konstellation im Nachhinein offen gegenüber gestanden», sagte der 42-Jährige. Er ist an diesem Freitag in dem Film «Toni, männlich, Hebamme - Sündenbock» um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen.

Fachlich gesehen hole er sich natürlich Rat bei echten Hebammen. «Glücklicherweise haben wir gleich mehrere im Freundeskreis, die mir immer gern mit Rat und Tat zur Seite standen. Auch bei Fragen, bei denen ich das Gefühl hatte, als Vater dreier Kinder sollte ich das eigentlich wissen. Da ich privat wirklich viel Zeit mit meinen Kindern verbringe, darf ich mich als Experte bezeichnen, wenn es in den Drehbüchern Familienangelegenheiten zu meistern gibt.» Die Realität übertrage sich dann oftmals ganz automatisch in die Fiktion, so Reisinger.