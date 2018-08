Neues Album : Lenny Kravitz widmet seiner verstorbenen Mutter ein Lied

Integrität und Respekt sind die Eigenschaften, die der Musiker Lenny Kravitz von seiner Mutter gelernt hat. Nun widmet er ihr einen Song.

von dpa

09. August 2018, 11:04 Uhr

US-Sänger Lenny Kravitz (54) ehrt seine Mutter auf musikalische Weise. Er widmet ihr das Lied «Johnny Cash» des neuen Albums «Raise Vibration», wie er dem Magazin «Cosmopolitan» sagte.

Integrität und Respekt, all das habe Kravitz von seiner Mutter gelernt. «Sie war eine sehr schöne Frau. Immer fair. Sie hat nie etwas Böses über andere gesagt. Meine Mutter hat mein Frauenbild geprägt. Ich mag schlaue und starke Frauen», so der Sänger über seine Mutter, die 1995 an Krebs starb.

Der Song «Johnny Cash» sei einem Traum entsprungen, sagte der Sänger. Dieser Traum handelte demnach vom Tod der Mutter - und wie plötzlich Cash und seine Frau June Carter vor ihm gestanden hätten. «Die beiden haben mich im Arm gehalten und getröstet.»