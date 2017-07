Wie ein Nerd : Lea van Acken geht im Schlabberlook in die Schule

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Reinhardt 1 von 1

Nachwuchsstar Lea van Acken (18) zieht auf roten Teppichen in gewagten Kleidern alle Blicke auf sich, in die Schule aber geht sie im Schlabberlook: «Da laufe ich wie ein Nerd rum. Ungeschminkt, völlig abgefledderte Jeans, riesige Schlabberpullis», sagte die Schauspielerin dem Magazin «Bunte». Ihre Freunde wüssten, dass sie noch genauso abgedreht sei wie früher.

«Ich bin bei uns ja ein wenig der Pausenclown in der Klasse.» Van Acken, die in «Das Tagebuch der Anne Frank» die Titelrolle hatte, will im kommenden Jahr Abitur machen. Dafür müsse sie ab Herbst etwas mehr tun, sagt sie: «Aber ich muss ja nur in drei Fächern Abitur schreiben. Das geht.»

