Neuer Ring am Finger : Lea Michele hat sich verlobt

Einfach nur «Ja»: Die Schauspielerin beschränkt sich bei der Verkündung ihrer Verlobung auf das Wesentliche.

von dpa

30. April 2018, 10:28 Uhr

Die US-Schauspielerin Lea Michele (31, «Glee») hat sich mit ihrem Freund, dem Geschäftsmann Zandy Reich, verlobt. In einem Instagram-Post schrieb die 31-Jährige am Samstag schlicht «Ja» mit einem Emoji in Form eines Verlobungsrings daneben.

Dazu stellte sie ein Foto, auf dem sie sich ihre linke Hand vor das Gesicht hält und die Augen zudrückt. An ihrem Ringfinger prangt unübersehbar ein glänzendes Schmuckstück. Ihr Management bestätigte dem Promi-Portal «People» dann die Verlobung. Michele and Reich sind dem Bericht zufolge seit dem vergangenen Sommer liiert.

Michele spielte zwischen 2009 und 2015 die Rolle der Rachel in der Musicalserie «Glee». Sie war zuletzt in der US-Serie «Scream Queens» zu sehen.