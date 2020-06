Royale Rolle : Kristen Stewart soll Prinzessin Diana in «Spencer» spielen

Der Film «Spencer» dreht sich um ein Weihnachtswochenende auf dem königlichen Sandringham-Landsitz Anfang der 90er Jahre, als Diana den Beschluss fasste, sich von Prince Charles zu trennen.

von dpa

18. Juni 2020, 04:59 Uhr

«Twilight»-Star Kristen Stewart soll in dem Drama «Spencer» Prinzessin Diana spielen. «Kristen kann vieles, sie kann sehr geheimnisvoll und sehr zerbrechlich aber letztendlich auch sehr stark wirken», sagt der chilenische Regisseur Pablo Larraín im Interview mit dem Portal «Deadline.com».

Larraín (43), der zuvor in «Jackie» Natalie Portman als Jacqueline Kennedy vor die Kamera holte, will das neue Projekt Anfang 2021 in Angriff nehmen. Das Drehbuch schreibt Steven Knight («Tödliche Versprechen – Eastern Promises», «Verschwörung»).

«Spencer», nach Dianas Mädchennamen, dreht sich um ein langes Weihnachtswochenende auf dem königlichen Sandringham-Landsitz Anfang der 90er Jahre, als Diana den Beschluss fasste, sich von Prince Charles zu trennen. Er wolle erzählen, wie Diana, eine von aller Welt geliebte Ikone, zu sich selbst findet, sagt Larraín.

Charles und Diana hatten in einer rauschenden Märchenhochzeit 1981 geheiratet, nach einem langen Rosenkrieg ließen sie sich 1996 scheiden. Nur ein Jahr später starb Diana bei einem tragischen Autounfall in Paris.

Stewart (30), die als 18-Jährige nach ihrem «Twilight»-Erfolg plötzlich im Rampenlicht stand, spielte zuletzt in vielen Independent-Filmen mit, darunter «Certain Women» und «Jean Seberg – Against all Enemies». Larraín ist auch durch die Filme «Neruda» und «Ema» bekannt.

