Kultserie : „Kottan“-Regisseur Peter Patzak gestorben

Mit der Anarcho-Krimiserie „Kottan ermittelt“ schrieb Peter Patzak Fernsehgeschichte. Jetzt ist der Regisseur, der auch als Maler arbeitete, im Alter von 76 Jahren gestorben.

Krems an der Donau | Der für seine unkonventionellen „Kottan“-Krimis bekannte Regisseur Peter Patzak ist tot. Der österreichische Filmemacher starb am Donnerstag im Alter von 76 Jahren in einem Krankenhaus in Krems, berichteten Freunde seiner Familie am Freitag der Nachrichtenagentur APA. Mit „Kottan ermittelt“ setzte Patzak einen Meilenstein in der Geschichte des deut...

