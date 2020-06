Einschaltquoten : Kopf an Kopf: Jauch-Quiz und ZDF-Drama

Günther Jauch unterhielt am Montagabend fast 4 Millionen Zuschauer. Einen Wimpernschlag vor ihm aber lag noch das Drama um eine obdachlose Frau, die mit ihrem Kind im Wald lebt.

16. Juni 2020, 11:54 Uhr

Der ZDF-Film «Sterne über uns» hat sich am Montagabend in der Gunst des Fernsehpublikums hauchdünn an die Spitze gesetzt.

3,94 Millionen (12,9 Prozent) sahen ab 20.15 Uhr das Drama um eine Frau, die ihre Wohnung verliert und dann mit ihrem Kind in den Wald zieht. Mit 3,93 Millionen Zuschauern (13,0 Prozent) rangierte Günther Jauchs RTL-Quiz «Wer wird Millionär?» haarscharf dahinter.

Das Erste hatte ein «ARD Extra» zur Corona-Krise im Programm, 3,65 Millionen (12,2 Prozent) schalteten ein. Danach folgte die Doku «Wo unser Wetter entsteht - Die Alpen» mit 3,30 Millionen Zuschauern (10,7 Prozent). Bei der britischen Krimiserie «Inspector Barnaby» auf ZDFneo guckten 2,35 Millionen (7,7 Prozent) zu.

Vox strahlte die Dokusoap «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer» aus, 1,62 Millionen (5,3 Prozent) wollten sie sehen. Beim US-Actionfilm «Running Man» auf Kabel eins waren 1,45 Millionen (4,8 Prozent) am Bildschirm dabei. Die Zeichentrickserie «Die Simpsons» auf ProSieben erzielte 920.000 (3,1 Prozent), die Sat.1-Komödie «Unter deutschen Betten» 790.000 (2,6 Prozent) und die RTLzwei-Dokusoap «Die Schnäppchenhäuser Spezial» 780.000 Zuschauer (2,6 Prozent).

