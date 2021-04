Royals : König Harald V. nimmt Pflichten wieder wahr

Dem norwegischen Monarchen scheint es nach einer Bein-OP wieder besser zu gehen. Ab Montag will er wieder anfangen zu arbeiten. Er hatte in den vergangenen Woche eine Vertretung.

Oslo | Norwegens König Harald V. kehrt nächste Woche zur Arbeit zurück. Der 84-jährige Monarch, der nach einer Operation am Bein mehrere Wochen krankgeschrieben war, nehme ab Montag wieder seine konstitutionellen Dienstpflichten wahr, teilte das norwegische Königshaus am Samstag in Oslo mit. Kronprinz Haakon Magnus (47) hatte seinen Vater zwischenzeitlich...

