Interview : Klo putzen? Ich liebe es!

Barbara Schöneberger verrät eine erstaunliche Vorliebe und diagnostiziert ihren Sportwahn.

von Joachim Schmitz

17. Juni 2018, 05:00 Uhr

Ob Koffer oder Kartoffelsalat, Magazin oder Musik – was Barbara Schöneberger anfasst oder bewirbt, verkauft sich meistens blendend. Kein Wunder, durch NDR Talkshow, ESC, Echo und etliche andere TV-Jobs hat die 44-jährige Wahl-Berlinerin eine Bildschirmpräsenz wie kaum eine andere Moderatorin in Deutschland. Dabei sagt sie von sich selbst, zu 90 Prozent Hausfrau und Mutter zu sein. Und so sprechen wir am Rande eines PR-Termins in einem Osnabrücker Modehaus nicht nur über ihr Magazin „Barbara“ und die neue Platte „Eine Frau gibt Auskunft“:



Frau Schöneberger, in der aktuellen Ausgabe der „Barbara“ habe ich 17 Fotos von Ihnen gezählt – das schafft nicht mal der Papst im „Osservatore Romano“.

17 Fotos von mir? Naja, das ist doch bei 200 Seiten gar nicht so viel. Die meisten sind ja keine seitenfüllenden Bilder. Es steht ja „Barbara“ drauf, und es soll auch Barbara drin sein, aber gar nicht so viel Bild, sondern mehr Gefühl.



Sie haben am Anfang Ihrer Karriere bei der Zeitschrift „Mode spezial“ volontiert – jetzt haben Sie Ihre eigene „Barbara“. Sind Sie eine Frau am Ziel ihrer Träume?

Ich bin eine Frau, die überhaupt kein Ziel und keine Träume hatte, sondern sich hat treiben lassen durch das lustige Medienberufsleben und relativ zufällig hier rausgekommen ist. Da, wo ich jetzt bin – wo auch immer man das ansiedeln möchte – ist mit Sicherheit nicht das Ergebnis von reiflicher Überlegung und stringenter Zielsetzung.



Sondern?

Spaß, wahnsinnig viel Glück und der Tatsache, offenbar einen Nerv getroffen zu haben. Aber ganz sicher nicht harte Arbeit, Ehrgeiz, Blut, Schweiß und Tränen.



Wie viel Kunstfigur steckt in „Barbara“?

Ich bin keine Kunstfigur, sonst könnte ich meinen Job nicht machen. Ich bin nicht der traurige Clown, der sich eine lustige Maske überzieht, wenn er in Kontakt mit Menschen kommt, sondern ich bin zu 100 Prozent immer gleich. Und ich habe auch tatsächlich immer so viel Spaß, wie man denkt, wenn man mich sieht. Aber natürlich bin ich ab und zu auch mal froh, wenn jetzt keiner mehr kommt und noch ein Foto will.



Im Editorial der „Barbara“ thematisieren Sie den Sportwahn, dem Sie jetzt auch verfallen sind. Laufen, Crunchen, Dehnen gegen „Wabbelbäuchlein und Winkeärmchen“, wie Sie es formulieren. War’s so schlimm?

Nee, aber es wäre so schlimm geworden. Ich habe einen ganz normalen Körper, sogar relativ gut erhalten. Die Leute sind oft erstaunt, dass ich doch nicht so dick und unförmig bin wie ich immer tue. Das Fernsehbild ist allerdings wirklich brutal und unschöner als die Wirklichkeit. Ich habe angefangen, Sport zu machen und von null auf – wie ich finde – 300 Prozent hochgedreht. Das heißt, ich habe vorher gar nichts gemacht und mache jetzt ein bisschen was.



Wo oder wann war der Punkt, an dem Sie den Schalter umgelegt haben?

An meinem 40. Geburtstag. Irgendwann reicht es nicht mehr, sich das immer nur vorzunehmen. Ich hab mir den Kontakt zu meiner Trainerin besorgt und sie gefragt, ob sie nicht mal vorbeikommen will. Wahrscheinlich hat sie das große Geld gerochen und gedacht, mit mir werde sie jetzt das ganz Programm durchziehen. Sie wollte zum Beispiel auch, dass ich meine Ernährung umstelle – dazu hab ich ihr relativ schnell gesagt, dass das leider nicht funktionieren wird.



Sport-Enthusiasmus klingt anders.

Stimmt. Ich bin nicht annähernd so sehr dem Sportwahn verfallen, wie viele Medien mir das jetzt nachsagen. Ich strample mich nicht ab, sondern trainiere dreimal die Woche ne Stunde, wenn ich’s schaffe.



Und jetzt fühlen Sie sich – ich zitiere Sie mal – „von Monat zu Monat straffer, schöner, leistungsfähiger, wacher und glücklicher“. Klingt so, als ob Sport unters Betäubungsmittelgesetz fallen müsste.

Ja, warum eigentlich nicht? Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass dieses „Runners High“, diese glücklich machenden Endorphine, die man angeblich beim Sport freisetzt, habe ich noch nicht kennengelernt. Ich glaube auch nicht, dass ich da noch mal hin komme.



Sie sagen von sich selbst, Sie seien zu 90 Prozent Hausfrau und Mutter, die jeden Tag kocht und Gartenarbeit macht.

Okay, das ist manchmal ein bisschen unregelmäßig. Aber nehmen wir mal diese Woche. Heute ist Donnerstag, und bis zum heutigen Morgen habe ich bis auf eine kleine Sache die ganze Woche über nicht gearbeitet. Ich habe vorgestern gekocht, gestern gekocht, jetzt bin ich drei Tage weg, was bei mir selten vorkommt, aber dann komme ich am Sonntagmorgen wieder mit frischen Semmeln nach Hause.



Dann frage ich mal die Hausfrau und Mutter: Rasen mähen oder Unkraut zupfen?

Unkraut zupfen. Es gibt Sachen, die ich nie mache, dazu gehören Rasen mähen, Fahrradreifen aufpumpen und Ölstand messen. Dafür mache ich sonst auch alles.



Spargel oder Spanferkel?

Auf keinen Fall Spanferkel. Also Spargel.



Windeln wechseln oder „Mommy Wars“ auf dem Spielplatz?

Windeln wechseln.



Hausaufgaben oder Elternsprechtag?

Puuuh. Beim einen will man die Eltern umbringen und beim anderen das Kind.



Klo putzen oder unter der Dusche singen?

Klo putzen. Ich liebe es, Klos zu putzen.



Nicht wirklich.

Doch. Das sieht man endlich mal, dass man was geschafft hat. Das ist fast der einzige Moment in meinem Arbeitsalltag, in dem ich das Gefühl habe, jetzt wirklich etwas bewegt und eine Verbesserung herbeigeführt zu haben. Wann kann man das schon mal von seiner Arbeit sagen?



Ekelt Sie das nicht?

Wieso? Klos gehören doch zum Familienhaushalt. Wenn ich zu Hause an einem Klo vorbeilaufe und ich habe das Gefühl, dieses Klo brauche dringend Hilfe, dann kümmere ich mich sehr gerne darum und kratze mit gefaltetem Klopapier so am Rand entlang. Das ist mir völlig wurscht, weil ich’s immer schön finde, wenn’s danach wieder besser aussieht.



Lassen Sie uns über Ihre neue CD sprechen. Die heißt „Eine Frau gibt Auskunft“, aber diese Frau ist nicht Barbara Schöneberger. In keinem einzigen Song?

Doch, schon. „Isabelle Huppert“ erzählt schon ein bisschen von meinem Leben. Insgesamt steckt schon viel von mir drin, aber man kann natürlich nicht über eine abwechslungsreiche CD mit Texten aus ganz unterschiedlichen Welten sagen, das hätte ich alles genauso erlebt. Ich bin noch nicht verlassen worden und ich hab immer noch Lust auf Sex. Vieles ist nicht aus meinem Leben, aber manches schon.



Einen Echo werden Sie mit der CD nicht mehr gewinnen können, der hat sich gerade quasi selbst abgeschafft. Was sagen Sie als langjährige Moderatorin der Preisverleihung dazu?

Mir tut’s natürlich leid, dass es den Echo nicht mehr gibt. Das war ja immerhin der deutsche Musikpreis und wir müssen auch wieder etwas Ähnliches etablieren. Aber anders konnte man sich gar nicht entscheiden, jetzt muss er vor allem mit einer personellen Umgestaltung neu aufgelegt werden.



Nur personell und nicht inhaltlich?

Man hat wohl geglaubt, dass es sich versendet und es wurde unterschätzt, welche Welle diese letzte Preisverleihung auslöst. Ich würde niemandem unterstellen, bewusst rechtsradikale oder antisemitische Inhalte gefeatured zu haben. Aber ein bisschen sorglos und doof war man schon. Und dann wollte keiner sagen: Ja, stimmt, das war ein Fehler. Hätte man es getan, wäre der Echo heute vielleicht noch da.



Wie fanden Sie es, dass einige Preisträger ihren Echo zurückgegeben haben?

Das war okay, es kann ja jeder machen, was er will.



Was würden Sie Ihrem Sohn sagen, wenn er Farid Bang oder Kollegah hört?

Ich weiß gar nicht, ob man verhindern kann, dass Kinder mit einer bestimmten Art von Musik in Berührung kommen. Die Frage ist, wie man reagiert. Flippt man aus und verbietet es oder erklärt man ihnen, warum solche Texte eigentlich nicht gehen? Viele von den Kids finden diesen Style cool und wissen gar nicht genau worum es geht, außer dass da eine Aggression rüberkommt, in der sie sich wiederfinden. Bei uns zu Hause ist nicht besonders viel Aggression, deshalb würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass meine Kinder erst dann auf solche Musik treffen, wenn sie ihr eigenes Wertesystem schon fertiggebildet haben.