Neues aus Hollywood : Kinostart im Herbst: Jennifer Lopez als Ex-Stripperin

Jennifer Lopez konzentriert sich wieder verstärkt auf ihre Kinokarriere. Momentan steht sie für den Film «Hustlers» vor der Kamera.

von dpa

16. April 2019, 08:58 Uhr

Jennifer Lopez (49) hat den Kinostart für ihren Film «Hustlers» bekanntgegeben, in dem die US-Sängerin und Schauspielerin die Hauptrolle als eine Ex-Stripperin spielt.

Am 13. September komme der Film in die Kinos, flüsterte Lopez mit verführerischer Stimme in einem Video auf ihrem Instagram-Account. Sie laufe gerade nachts durch das New Yorker Luxuskaufhaus Berdorf Goodman, wo sie Aufnahmen für «Hustlers» drehten.

Der Film von Regisseurin Lorene Scafaria («Mit besten Absichten») beruht auf der wahren Geschichte einer Gruppe von früheren Stripperinnen in New York, die einen Plan ausheckten, ihren reichen Wall-Street-Kunden Zehntausende Dollar aus der Tasche zu ziehen. Lopez spielt die Anführerin der Frauen. Zum Cast gehören auch Constance Wu, Cardi B, Julia Stiles und Keke Palmer.

Lopez war schon in mehreren Filmen Hauptdarstellerin, darunter in den Komödien «Wedding Planner - verliebt, verlobt, verplant», «Manhattan Love Story» und «Das Schwiegermonster». Zuletzt spielte der Latina-Star in dem Psychothriller «The Boy Next Door» mit.