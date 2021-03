When You See Yourself : Kings Of Leon: Auf der Suche nach dem Feuer

Fünf Jahre, so lange wie noch nie in ihrer Karriere, haben sich die Kings Of Leon mit ihrem neuen Album Zeit gelassen. Nach dem Eindruck der Mitglieder bedurfte es der langen Pause.

Nashville/London | Seit die Kings Of Leon vor rund zwölf Jahren mit ihrem vierten Album „Only By The Night“ von der Indie-Kultband zu internationalen Superstars mutiert sind, wirkte das Quartett zuweilen mit sich selbst überfordert. Querelen innerhalb der Band, sichtbare Lustlosigkeit auf der Bühne und ein peinlicher Konzertabbruch liegen jedoch längst in der Vergang...

