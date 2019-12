Animationsabenteuer : Kinderspaß: «Der kleine Rabe Socke 3»

Ein neues Abenteuer mit Rabe Socke kommt in die Kinos. Socke und seine Freunde gehen diesmal auf eine Schatzsuche.

von dpa

09. Dezember 2019, 09:45 Uhr

Die Stimmen von Jan Delay, Dieter Hallervorden Katharina und Nellie Thalbach, alle zusammen in einem Film: Der kleine Rabe Socke darf auf großer Leinwand ein neues Abenteuer erleben:

Der Rabe mit der rotweißen Ringelsocke am linken Fuß und dem großen gelben Schnabel im Gesicht wird in diesem Animationsabenteuer von Frau Dachs zum Aufräumen auf den Dachboden geschickt. Dort entdeckt unser Held in einem versteckten Raum eine Schatzkarte. Gezeichnet wurde diese von Opa Dachs, der danach spurlos verschwand.

Der kleine Rabe ist euphorisiert - so eine echte Schatzkarte, das ist doch was! Also macht er sich daran, den Schatz zu finden, und das nicht allein, sondern mit einigen Freunden.

Der kleine Rabe Socke 3 - Suche nach dem verlorenen Schatz, Deutschland 2019, 73 Min., FSK ab 0, von Verena Fels und Sandor Jesse