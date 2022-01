Umstrittene Corona-Satire : „Kinder zurzeit, was Ratten in der Pest waren“: Wirbel um Böhmermann-Zitat

TV-Gesicht Jan Böhmermann sorgt mit einer Corona-Satire im ZDF Magazin Royale für Wirbel. Der Moderator vergleicht Kinder in der Corona-Pandemie mit Ratten zur Zeit der Pest. Wie war der Scherz genau gemeint?

Bei Kindern hört der Spaß auf! Aber nicht für Satiriker Jan Böhmermann vom ZDF Magazin Royale? In der ersten Sendung nach der Winterpause am Freitagabend sorgt der für seine scharfe Zunge bekannte Moderator mit einem Scherz über Kinder in der Corona-Pandemie für Kritik. „Was die Ratten in der Zeit der Pest waren, sind Kinder zurzeit für Covid-19: Wirts...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.