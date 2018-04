Reality-TV-Sternchen : Kim Kardashians Körper wird zum Parfüm-Flakon

Dass Kim Kardashian ihren Körper gern präsentiert, ist bekannt. Nun gibt es ihn bald sogar als Duftbehälter.

von dpa

25. April 2018, 09:37 Uhr

Kim Kardashian (37) bringt ein neues Parfüm auf den Markt - und zwar in Flaschen mit der Form ihres nackten Körpers. Um die Silhouette des Reality-TV-Stars bestmöglich abzubilden, sei ein Abdruck des gesamten Körpers angefertigt worden, erklärte Kardashian am Dienstag via Instagram.

Dazu postete sie ein Foto, das sie mit einer weißen Substanz eingeschmiert zeigt. Auf dem Account ihrer Parfümmarke «KKW Fragrance» veröffentlichte sie darüber hinaus mehrere Nahaufnahmen ihres nackten Körpers. Der neue Duft soll ab Ende des Monats in den Läden stehen.

Auch Kardashians Ehemann, der Rapper Kanye West (40), hat große berufliche Pläne: Vor wenigen Tagen verkündete er, in diesem Sommer gleich zwei Alben herausbringen zu wollen. Außerdem reaktivierte er nach rund einjähriger Twitter-Pause seinen Account und erklärte, dort gerade eine Art Lebensratgeber «in Echtzeit» zu schreiben.