Promi-Paar : Kim Kardashian und Kanye West feiern Hochzeitstag

Die Ehe hält: Seit vier Jahren sind Kim Kardashian und Kanye West bereits verheiratet. Auf Twitter teilen sie ihre Freude mit der ganzen Welt. Und für Kanye West gab es ein besonderes Geschenk.

von dpa

25. Mai 2018, 08:41 Uhr

Reality-Star Kim Kardashian (37) und ihr Mann, der Rapper Kanye West (40), haben zu ihrem vierten Hochzeitstag Liebesbekundungen auf Twitter ausgetauscht.

«Vier Jahre sind vorbei und es wird ewig halten», schrieb Kardashian am Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter und postete dazu ein Hochzeitsfoto.

Außerdem habe sie sich extra zum Jahrestag ihre Haare blondieren lassen, weil ihr Mann diese Farbe besonders an ihr möge, erklärte sie in einem späteren Tweet. West reagierte ebenfalls mit einer Twitter-Nachricht, in der er erklärte, «zutiefst dankbar und einfach glücklich» in seiner Ehe zu sein. Mit Kardashian hat er drei gemeinsame Kinder: North, Saint und Chicago West.

Der Rapper hatte in den vergangenen Wochen vor allem mit einem Song zu Ehren Donald Trumps und einer umstrittenen Sklaverei-Äußerung für Schlagzeilen gesorgt. Er hatte die mehrere Jahrhunderte lange Geschichte der Sklaverei Anfang Mai in einem «TMZ»-Interview als «eigene Entscheidung» der Opfer bezeichnet. Nach heftiger Kritik ruderte der 21-fache Grammy-Gewinner teilweise zurück.