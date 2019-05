5. Hochzeitstag : Kim Kardashian: «Leben könnte nicht besser sein»

Allen Unkenrufen zum Trotz - diese Ehe hält. Auf Instagram feiert Kim Kardashian ihr Leben mit Kanye West.

von dpa

17. Mai 2019, 07:40 Uhr

Kim Kardashian (38) meldet sich wenige Tage vor ihrem 5. Hochzeitstag auf Instagram zu Wort. «5 Jahre und 4 Kinder, das Leben könnte nicht besser sein!», ließ die Frau von Rapper Kanye West (41) ihre Fans am Donnerstag wissen.

Dazu postete sie ein Hochzeitsfoto des Paares mit dem Vermerk, dass der Jahrestag bevorstehe. Kardashian und West hatten sich am 24. Mai 2014 bei einer pompösen Hochzeitsfeier in der Festung Forte Belvedere in Florenz das Jawort gegeben.

Vorige Woche sind sie zum vierten Mal Eltern geworden. Eine Leihmutter hatte einen Jungen ausgetragen. Kardashian und West hatten bereits vor mehr als einem Jahr mit Hilfe einer Leihmutter Tochter Chicago bekommen. Das Paar hat außerdem Sohn Saint (3) und Tochter North (5). In Deutschland ist eine Leihmutterschaft aus ethischen Gründen verboten.