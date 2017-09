US-Kinocharts : «Killer's Bodyguard» in den USA weiter vorn

vergrößern 1 von 1 Foto: 20th Century Fox 1 von 1

Ohne neue Konkurrenz hatte es «Killer's Bodyguard» leicht: Zum dritten Mal hintereinander schaffte es die Action-Komödie mit Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson in Nordamerika auf Platz eins der Kino-Charts.

Nach Schätzungen vom Sonntag verdiente der Film rund 10 Millionen Dollar (8,4 Millionen Euro) dazu. Das Gesamteinspielergebnis steht damit bei knapp 55 Millionen Dollar.

An dem langen Labor-Day-Wochenende gab es keinen zugkräftigen Neueinsteiger. Die Top 12 der Charts spielten laut «Box Office Mojo» in den USA und Kanada zusammen nur rund 51 Millionen Dollar ein. Es sei das schlechteste Feiertagsergebnis zu diesem Datum seit dem Jahr 2000, rechnete der Branchendienst vor.

Auf den weiteren Rängen folgten der Horrorfilm «Annabelle 2» (7,3 Millionen Dollar), der Thriller «Wind River» mit Jeremy Renner und Elizabeth Olsen (5,8 Millionen Dollar) und der französisch-kanadische Animationsfilm «Ballerina» (knapp 4,9 Millionen Dollar).

Der Gauner-Streifen «Logan Lucky» von Oscar-Preisträger Steven Soderbergh schaffte es mit 4,4 Millionen Dollar noch unter die Top 5. Channing Tatum, Adam Driver und Riley Keough spielen ein Geschwistertrio, das einen Raubüberfall plant. Kinogänger in Deutschland müssen sich bis Mitte September gedulden.

Nun setzen die Kinobetreiber auf die Zugkraft von «Es». Am kommenden Wochenende feiert der Gruselthriller nach dem Bestseller von Horror-Meister Stephen King in Nordamerika Premiere. Seit Wochen wird für den Film um den sadistischen Killer-Clown Pennywise, der Kinder in einer Kleinstadt mit bunten Luftballons in den Tod lockt, geworben. In Deutschland soll der Schocker Ende September anlaufen.

