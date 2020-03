Abschied : Katy Perry trauert um ihre Großmutter

Erst letzte Woche verkündete Katy Perry ihre Schwangerschaft, nun meldete sie sich mit einer traurigen Nachricht. Ihre Großmutter sei verstorben, teilte die US-Sängerin mit emotionalen Posts mit.

von dpa

10. März 2020, 09:51 Uhr

US-Sängerin Katy Perry (35, «Dark Horse») trauert um ihre Großmutter. Auf Instagram teilte sie am Montag mit, dass ihre Großmutter Ann Pearl Hudson am vergangenen Sonntag verstorben sei.

«Ann Pearl Hudson war eine Kämpferin. Sie hat die Große Depression überlebt und als Schneiderin alleine drei Kinder großgezogen», schrieb Perry. Sie werde für immer einen Teil ihrer Großmutter in sich tragen, hieß es weiter - sei es ihren Kampfgeist, ihren Stil oder ihre Sturheit. US-Medienberichten zufolge war Hudson 99 Jahre alt geworden.

Dazu postete Perry Fotos und Videos, die sie und ihren Verlobten Orlando Bloom mit Ann Pearl Hudson zeigen. In einem der Clips ist zu sehen, wie die Sängerin am Krankenhausbett ihrer Großmutter sitzt und ihr von ihrer Schwangerschaft erzählt. Auf Twitter postete Perry zudem ein Lied und schrieb dazu: «Ein Song für Großmutter. Möge sie in tiefem Frieden ruhen».

In der vergangenen Woche hatte Perry das Geheimnis um ihre Schwangerschaft gelüftet. Schon länger hatte es Gerüchte gegeben, dass die Musikerin und der britische Schauspieler Orlando Bloom (43, «Herr der Ringe») ein Baby bekommen. Bloom hat bereits einen neunjährigen Sohn aus der Ehe mit Topmodel Miranda Kerr. Auf einem Konzert in Melbourne gab Perry kürzlich bekannt, welches Geschlecht sie sich für ihr Kind wünscht: «Ich hoffe, es ist ein Mädchen».