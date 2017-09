Action-Thriller : Katie Holmes in «Doorman» mit Jean Reno

vergrößern 1 von 1 Foto: Nancy Kaszerman 1 von 1

Los Angeles (dpa) - Die Schauspielerin Katie Holmes (38, «Jack und Hill», «Hüter der Erinnerung - The Giver») will ins Action-Genre wechseln.

Wie das Branchenblatt «Variety» berichtete, soll Holmes an der Seite des französischen Stars Jean Reno (69, «Léon – Der Profi») die Hauptrolle in dem Thriller «Doorman» übernehmen. Die Story dreht sich um eine Marine-Offizierin, die nach einem traumatischen Kampfeinsatz nach New York zurückkehrt. Dort muss sie unerwartet zur Tat schreiten, als Gangster in ihr Hochhaus eindringen, um wertvolle Kunstschätze zu rauben.

Die Regie übernimmt der japanische Filmemacher Ryūhei Kitamura («Godzilla: Final Wars»). Holmes und Reno standen bereits für den Independent-Film «Days and Nights» (2014) gemeinsam vor der Kamera.