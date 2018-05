Einschaltquoten : Karl Marx kommt nicht an Götz George vorbei

Karl Marx ist weltgeschichtlich ein Schwergewicht. Im Fernsehen kommt er dagegen nur mäßig an: Lediglich 2,2 Millionen guckten das Dokudrama im ZDF mit Mario Adorf in der Hauptrolle.

von dpa

03. Mai 2018, 10:54 Uhr

Das Interesse am Dokudrama «Karl Marx - Der deutsche Prophet» hielt sich am Mittwochabend in Grenzen.

2,20 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 7,5 Prozent) verfolgten ab 20.15 Uhr im ZDF den 90-Minuten-Film mit Mario Adorf in der Hauptrolle - der Gesellschaftskritiker und Philosoph Marx würde am 5. Mai 200 Jahre alt.

Die Wiederholung des elf Jahre alten ARD-Dramas «Der Novembermann» mit Götz George und Burghart Klaußner interessierte zeitgleich 3,80 Millionen Zuschauer (12,9 Prozent). Auch die Wiederholung des ZDFneo-Krimis «Ein Starkes Team: Der Freitagsmann» lag mit 2,76 Millionen Zuschauern (9,4 Prozent) besser als der Marx-Film.

Nicht besonders berauschend verlief die RTL-Show «Der Chef bekommt die Quittung» mit Entertainer Ralf Schmitz - 1,90 Millionen Zuschauer (6,6 Prozent) schalteten um 20.15 Uhr ein. Die ProSieben-Serie «Grey's Anatomy» kam auf 1,53 Millionen Zuschauer (5,2 Prozent) und der Kabel-eins-Actionfilm «Duell der Magier» auf 1,39 Millionen (4,9 Prozent).

Für die RTL-II-Reihe «Teenie-Mütter» erwärmten sich noch 0,98 Millionen Zuschauer (3,4 Prozent) und für die Vox-Serie «Imposters» 0,64 Millionen (2,2 Prozent).