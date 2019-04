Kein Nachwuchs in Sicht : Justin Bieber entschuldigt sich für Baby-Aprilscherz

Der Popstar Justin Bieber hatte einige seiner Fans mit falschen Babynews verärgert. Jetzt hat er Abbitte geleistet.

Der kanadische Popsänger Justin Bieber (25) hat für seinen Aprilscherz vom Montag via Instagram Abbitte geleistet. «Ich bin ein Witzbold, und es war ein APRIL, APRIL», schrieb der Sänger am Dienstagabend (Ortszeit).

Und weiter: «Aber ich möchte mich entschuldigen, Verantwortung übernehmen und mich bei den Menschen entschuldigen, die beleidigt waren. Ich wollte wirklich nicht, dass jemand von einem Witzbold verletzt wird.»

Dazu postete Bieber den Ausschnitt eines Artikels von «Fox News», die am 2. April über die Social-Media-Kritik an dem Popstar berichtet hatten. Am Montag hatte der Kanadier Fans mit dem kommentarlosen Ultraschallbild einer Schwangeren verwirrt. Bieber, der mit dem Model Hailey Baldwin (22) verheiratet ist, stellte nach ersten Glückwünschen ein weiteres Foto online, auf dem Baldwin scheinbar von einem Arzt untersucht wird.

Erst mit dem dritten Foto gab sich Bieber dann als Scherzbold zu erkennen: Per Fotomontage taucht ein kleiner Hund in einer Ultraschallaufnahme auf. «Halt, oh mein Gott, ist das ein ... April, April», schrieb der 25-Jährige zu dem Bild. Einige Fans bezeichneten die falschen Baby-News als «widerlich» und «respektlos».