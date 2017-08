Erschöpft : Justin Bieber dankt Fans nach Tournee-Abbruch

vergrößern 1 von 2 Foto: Chris Pizzello 1 von 2

Rund eine Woche nach Abbruch seiner Welttournee hat sich Justin Bieber (23) für die Unterstützung seiner Fans bedankt. «Ich bin dankbar für die Touren, aber vor allem bin ich dankbar, MIT EUCH durch dieses Leben zu gehen», schrieb der kanadische Sänger am Mittwochabend auf Instagram.

Er brauche Zeit für sich, schrieb der Musiker weiter: «Ich möchte meine Karriere aufrechterhalten, aber ich möchte auch meinen Geist, mein Herz und meine Seele aufrechterhalten.»

Bieber hatte am vergangenen Montag bekanntgegeben, die letzten 15 Konzerte seiner «Purpose»-Tour nicht mehr spielen zu können. An erster Stelle stünden «Seele und Gesundheit» des Sängers, hatte sein Manager angegeben. Nun erklärte Bieber, dass er in den vergangenen Jahren Unsicherheiten und gescheiterten Beziehungen zu viel Platz eingeräumt habe - er habe sich von «Verbitterung, Neid und Angst» leiten lassen. Aus seinen Fehlern wolle er lernen.

Unvollkommenheiten seien aber etwas Besonderes, betonte Bieber. Mit seinem vor Zeichensetzungsfehlern strotzenden Text ging er deshalb nicht zu hart ins Gericht: «Diese Nachricht ist grammatikalisch sehr fehlerhaft, aber sie kommt von Herzen.»

Instagram-Post Bieber

von dpa

erstellt am 03.Aug.2017 | 09:10 Uhr