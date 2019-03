Auszeichnungen : Jupiter Awards für Nilam Farooq und Florian David Fitz

Sie bekommt den Filmpreis für ihre Rolle im Thriller «Heilstätten», er) für die Kinokomödie «100 Dinge».

von dpa

25. März 2019, 11:19 Uhr

Die Schauspieler Nilam Farooq und Florian David Fitz werden mit dem Jupiter Award 2019 als beste Darsteller national ausgezeichnet. Die 29-jährige Farooq bekommt den Filmpreis für ihre Rolle im Thriller «Heilstätten», Fitz (44) für die Kinokomödie «100 Dinge».

International schnitten Charlize Theron (43) in «Tully» und Jason Momoa (39) als «Aquaman» am besten ab und erhalten ebenfalls einen Jupiter, wie Hubert Burda Media am Montag in Berlin mitteilte.

Die Fernseh- und Filmtrophäe der Zeitschriften «TV Spielfilm» und «Cinema» wird am Mittwoch in Berlin verliehen. Insgesamt gaben rund 547.000 Leser und Internetnutzer ihre Stimme ab. In der Fernsehsparte geht der Preis diesmal an Jannis Niewöhner (26) und Josefine Preuß (33).