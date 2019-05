Fantasy-Saga : Junge Zuschauer schauen «Game of Thrones» gerne zusammen

Intrigen, Mord, epische Schlachten und Liebe: Bei «Game of Thrones» geht es hoch her. Viele Leute schauen die Fantasy-Saga deswegen gerne als Gruppe.

von dpa

09. Mai 2019, 11:32 Uhr

Früher «Wetten, dass..?», heute «Game of Thrones»: Vor allem junge Leute treffen sich derzeit wieder vermehrt zum gemeinsamen Fernsehschauen.

«Es stellt eine einfache Möglichkeit dar, ein soziales Gefühl der Zusammengehörigkeit zu erleben und Teil einer Gruppe zu sein», sagte Kommunikationswissenschaftlerin Arne Freya Zillich von der Universität Jena der Deutschen Presse-Agentur. Sie promovierte 2012 zu dem Thema «Fernsehen als Event».

Junge Leute, die häufig durch Beruf oder Studium an andere Orte ziehen, würden das gemeinsame TV-Erlebnis, das sie früher aus der Familie kannten, reaktivieren. «Sie treffen sich, um das Fernsehereignis gemeinsam zu erleben, währenddessen darüber zu sprechen und um aus der eher langweiligen Tätigkeit ein soziales Ereignis zu machen.»

Zum Fernsehschauen in der Gruppe würden vor allem große Sportevents und der «Tatort» genutzt, aber auch die Fantasy-Saga «Game of Thrones»: «Ein ganz zentrales Element ist das Miträtseln und Spannungserleben. Wie könnte es weitergehen? Warum handelt der Charakter so? Ist das ehrlich oder eine neue Intrige?», sagte Zillich.

Die US-Serie, die in Deutschland beim Pay-TV-Sender Sky oder den Streamingdiensten Amazon Prime Video und iTunes verfügbar ist, endet in knapp zwei Wochen nach der achten Staffel.