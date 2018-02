RTL-Show : Judith Williams tanzt bei «Let's Dance»

Einige Namen von möglichen «Let's Dance»-Teilnehmern kursieren bereits seit einiger Zeit. Jetzt gibt es eine erste Bestätigung von RTL.

von dpa

31. Januar 2018, 18:38 Uhr

Unternehmerin Judith Williams (45) ist bei «Let's Dance» mit dabei. Das teilte RTL am Mittwoch mit. Die neue Staffel der Tanzshow startet am 9. März. Bislang hatte sich der Sender über die Teilnehmer noch in Schweigen gehüllt.

Williams ist Fernsehzuschauern bereits aus der Vox-Existenzgründershow «Höhle der Löwen» bekannt. «Tanzen ist einfach Balsam für die Seele», zitiert sie RTL. «Mein Herz hing immer an der Bühne und ich freue mich darauf, dass ich mit «Let's» Dance nun einen Ausflug vom Business auf die Bühne wagen darf.»

Die vorige Staffel hatte der Musiker Gil Ofarim (35) vor Vanessa Mai (25) und Angelina Kirsch (29) gewonnen. Die neue elfte Staffel beginnt mit einer Kennenlern-Show, in der die 14 teilnehmenden Tänzer erfahren, mit wem sie sich auf die Tanzfläche wagen sollen. Die Jury besteht wie gehabt aus Joachim Llambi (53), Motsi Mabuse (36) und Jorge Gonzalez (50).

Nicht mehr dabei ist Sylvie Meis (39), die bisher zusammen mit Daniel Hartwich (39) durch die Show geführt hatte. Sie wird durch Victoria Swarovski (24) ersetzt, die «Let's Dance»-Gewinnerin von 2016.