Talkrunde in Stuttgart : Judith Holofernes spricht über Stress

Als Musikerin kennt Judith Holofernes will Arten von Stress. Bei einer Talkrunde im Theaterhaus Stuttgart will sie darüber reden.

von dpa

05. April 2018, 10:38 Uhr

Musikerin Judith Holofernes hält ihr Berufsleben für stressig - und spricht bei einer Veranstaltung in Stuttgart über das Thema.

«Der Stress in unserem Beruf besteht in der Hauptsache darin, dass wir keine Regelmäßigkeit haben», sagte die 41-Jährige der «Stuttgarter Zeitung» und den «Stuttgarter Nachrichten». «Bei mir sieht jede Woche anders aus.»

Im Theaterhaus Stuttgart nimmt sie am 17. April an einer Talkrunde zum Thema Stress teil. An sich seien Auftritte als Musikerin nicht stressig. «Der Stress besteht darin, dass man für Bühnenshows unheimlich fit sein muss», sagte die Sängerin, die mit der Band Wir sind Helden bekannt wurde. «Also empfindet man jeden Schnupfen, der in der Familie kursiert, bereits als massive Bedrohung.»