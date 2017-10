«Fürchterliche» Vorwürfe : Judi Dench distanziert sich von Harvey Weinstein

vergrößern 1 von 1 Foto: Domenico Stinellis 1 von 1

10.Okt.2017

Auch die britische Schauspielerin Judi Dench (82, «Philomena») distanziert sich angesichts der Missbrauchsvorwürfe vom Filmmogul Harvey Weinstein. In einem Statement offerierte sie «Unterstützung von ganzem Herzen» für diejenigen, die sich über das Verhalten des Produzenten beschwert haben.

Weinstein habe ihre Karriere in den vergangenen 20 Jahren gefördert. Sie sei aber «komplett ahnungslos» gewesen was die Vorwürfe angehe, die «natürlich fürchterlich» seien.

Die «New York Times» hatte in der vergangenen Woche einen Artikel veröffentlicht, in dem Schauspielerinnen und frühere Mitarbeiterinnen von Weinstein dem Produzenten sexuelle Belästigung vorwerfen. Der 65-Jährige wurde am Sonntag - nach dem Bekanntwerden weiterer Belästigungsvorwürfe gegen ihn - von seinem Filmstudio The Weinstein Company (TWC) entlassen.

Dench bekam 1999 einen Oscar für ihre Darstellung der englischen Königin Elizabeth I. im von Weinstein produzierten Film «Shakespeare in Love». Im Laufe der folgenden Jahre erhielt sie Oscar-Nominierungen für weitere Filme, die von den Firmen des Produzenten auf den Markt gebracht wurden.