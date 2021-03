ProSieben : Joko und Klaas mit Sendung über Pflegenotstand

Motto #Nichtselbstverständlich: Die Entertainer Joko und Klaas haben bei ProSieben wieder freie Sendezeit erspielt und sie diesmal genutzt, um stundenlang auf den Pflegenotstand hinzuweisen.

Berlin/Münster | In einer außergewöhnlichen Aktion hat der Privatsender ProSieben am Abend sein Programm freigeräumt, um aus dem Alltag von überlasteten Pflegekräften in Deutschland zu berichten. Unter dem Motto „Nicht selbstverständlich“ kamen zahlreiche Frauen und Männer aus Krankenhäusern und Altenheimen zu Wort, die auf die Probleme in der Pflege hinwiesen. ...

