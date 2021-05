Promi-Pärchen : Joe Jonas dankbar für Lockdown-Zeit mit Familie

Sie sind seit zwei Jahren verheiratet, und hatten jetzt endlich Zeit füreinander: Musiker Joe Jonas und die Schauspielerin Sophie Turner hatten kein Problem mit dem Lockdown.

Los Angeles | Der US-Musiker Joe Jonas („Sucker“) hat sich froh über seine längere Auszeit wegen der Corona-Pandemie gezeigt, die er mit seiner Frau und seiner Tochter verbringen konnte. „Ich bin immer unterwegs, ich bin immer in Bewegung und am Reisen und auf Touren“, sagte der 31-Jährige am Dienstag in der Morgensendung „CBS This Morning“. Durch die Pandemie s...

