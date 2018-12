Europäischer Filmpreis : Joanna Kulig und Marcello Fonte sind beste Schauspieler

Er gilt als europäisches Pendant zum amerikanischen Oscar. Bei einer Gala in Sevilla wurde am Samstagabend der Europäische Filmpreis verliehen. Beste europäischer Schauspieler wurden die Polin Joanna Kulig und der Italiener Marcello Fonte.

von dpa

15. Dezember 2018, 21:33 Uhr

Joanna Kulig (36) aus Polen und Marcello Fonte (40) aus Italien sind zu den europäischen Schauspielern des Jahres gekürt worden. Bei der Verleihung des Europäischen Filmpreises in Sevilla nahm Kulig die begehrte Trophäe für ihren Auftritt in Pawel Pawlowskis Liebesdrama «Cold War» entgegen.

Die ebenfalls in der Kategorie Beste Schauspielerin nominierte Deutsche Marie Bäumer ging damit am Samstagabend leer aus. Sie war für ihre Rolle als Romy Schneider in «3 Tage in Quiberon» nominiert.

Fonte wurde für seine Darstellung in Matteo Garrones Tragikomödie «Dogman» geehrt. In der Rolle eines Hundefriseurs hatte Fonte bereits den Preis als bester Schauspieler bei den Filmfestspielen in Cannes gewonnen.

Als beste Komödie wurde «The Death of Stalin» des Briten Armando Iannucci ausgezeichnet. Die Produktion sei Ergebnis einer Zusammenarbeit über die Ländergrenzen Europas hinweg. «Ich werde diese erfolgreiche Idee mal in Großbritannien vorschlagen», sagte der Regisseur. An die Adresse Russlands, wo der Film verboten ist, sandte Iannucci ein Furzgeräusch.

Deutschland hatte bei der Verleihung des Europäischen Filmpreises lediglich in der Kategorie Beste Schauspielerin Preis-Chancen. In der Königsklasse Bester Spielfilm sind deutsche Filmemacher dieses Mal nicht vertreten.