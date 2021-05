Geburtstag : Jazz-Trompeter Till Brönner wird 50

Er ist Deutschlands bekanntester Jazz-Musiker: Till Brönner spielt mit viel Einfühlungsvermögen und sanften Tönen, Puristen rümpfen zuweilen die Nase. Mit 50 bleibt der Trompeter gelassen.

Berlin | Vor ein paar Tagen nahm Till Brönner den Lift in die Vergangenheit. „Unlängst war ich zu einem Interview im legendären Berliner Hansa Studio, wo David Bowie seine Alben gemacht hat.“ In dem Haus hatte Brönner 1992 sein allererstes Album „Generations of Jazz“ mit Ray Brown am Kontrabass aufgenommen. „Das Gefühl, dort durch die Tür zu gehen, mit dem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.