Popstar : Janet Jackson versteigert Kostüme und mehr

Die US-Sängerin hat offenbar aufgeräumt und trennt sich von Bühnen-Outfits, Accessoires und Schmuck. Die ersten Stücke sind bereits verkauft.

Beverly Hills | Die US-Popsängerin Janet Jackson („When I Think Of You“) trennt sich an ihrem Geburtstagswochenende von über tausend persönlichen Stücken. Im Rahmen der Auktion „Ikonische Schätze“ aus dem Leben und Schaffen des Popstars wollte das Auktionshaus Julien's Auctions in Beverly Hills von Freitag bis Sonntag eine Sammlung von Kostümen, Schmuck, Trophäen ...

