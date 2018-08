Therapie-Fortschritte : Jan Ullrich äußert sich erstmals zu seiner Behandlung

Ex-Radsportprofi Jan Ullrich ist mit seinen Therapie-Fortschritten zufrieden. Der Kontakt zu seinem Kindern helfe ihm.

von dpa

24. August 2018, 12:21 Uhr

Berlin | Ex-Radsportprofi Jan Ullrich (44) zeigt sich mit seinen Therapie-Fortschritten zufrieden. "Mir geht es schon viel besser! Ich fühle mich hier sehr sicher, kann mich ganz auf mich selbst konzentrieren", sagte Ullrich der „Bild"-Zeitung.

"Ich werde morgens und abends auf Substanzen im Körper getestet – durch Blutabnehmen und Urin-Tests, einen Alkohol-Test muss ich auch machen", erklärte Ullrich. Er dürfe mittlerweile regelmäßig mit seinen drei Söhnen telefonieren, die bei seiner von ihm getrennt lebenden Frau Sara wohnen. "Die Kinder sind meine Medizin."

Ermittlungen dauern an

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ullrich wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.Der Tour-de-France-Sieger von 1997 soll vor zwei Wochen in einem Frankfurter Hotel eine Escort-Dame nach einem Streit angegriffen und verletzt haben. Ullrich war deshalb vorläufig festgenommen worden. Er äußerte sich nach Angaben der Polizei bei einer Vernehmung nicht zu den Vorwürfen. Ein Haftbefehl wurde nicht erlassen. Die Ermittlungen gegen ihn laufen weiter. Die Vernehmung von Zeugen sei noch nicht abgeschlossen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag.

Rund eine Woche vor den Geschehnissen in Frankfurt war Ullrich nach einem Streit mit seinem Nachbarn Til Schweiger auf Mallorca vorübergehend in Gewahrsam genommen worden. Bei beiden Vorfällen stand Ullrich mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

"Wenn ich die Kinder habe, brauche ich keine Drogen"

Bei "Bild" äußert sich Ullrich auch zu den Gründen seines Verhaltens. "Als im Frühjahr der Ärger mit Sara richtig begann und ich die Kinder wochenlang nicht sehen und sprechen konnte, bin ich regelmäßig explodiert. Da ist dann auch der ein oder andere Fernseher kaputt gegangen oder der Box-Sack aus der Decke gerissen worden... Und um da wieder runterzukommen, habe ich Kokain und Amphetamin genommen. Aber das muss ich jetzt nicht mehr – wenn ich die Kinder habe, brauche ich keine Drogen", zitiert ihn die Zeitung.

Während der Therapie, die er nach der zwischenzeitlichen Festnahme in Frankfurt begann, bekam er Besuch von seinem einstigen Radsportrivalen Lance Armstrong (46). "Als er plötzlich da war, fand ich das richtig geil, super! Lance hat sich brutal reingehauen für mich", sagte Ullrich der "Bild". "Im Anschluss an meine Therapie hier in Deutschland fliege ich zu ihm in die USA nach Colorado. Er hat mir eine Klinik vorgeschlagen, wo ich weiter aufgebaut werde und die letzten Giftstoffe aus dem Körper geholt werden. Das wird gut."

Bei der Tour de France hatten sich Ullrich und Armstrong jahrelang packende Duelle geliefert. Armstrong verlor später wegen Dopings alle sieben Tour-Siege und wurde lebenslang gesperrt. Ullrich wurde aufgrund seiner Verbindungen zum spanischen Dopingarzt Eufemiano Fuentes zeitweise gesperrt.