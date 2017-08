Kein Kavaliersdelikt : Jack Bobridge bald wegen Drogenhandels vor Gericht

vergrößern 1 von 1 Foto: Dean Lewis 1 von 1

Der australische Ex-Radprofi Jack Bobridge (28) muss sich Medienberichten zufolge wegen versuchten Drogenhandels vor Gericht verantworten. Der zweifache Olympia-Zweite soll Ecstasy besessen und versucht haben, die Drogen zu verkaufen.

Der Ex-Sportler war am Mittwoch festgenommen worden. Bei einer ersten Anhörung in Perth ist er am Donnerstag auf Kaution freigekommen. Den Berichten zufolge muss er sich ab Ende September in einem Prozess verantworten.

Bobridge war Bahn- und Straßenradrennfahrer und nahm an drei Olympischen Spielen teil. In London (2012) und Rio de Janeiro (2016) gewann er bei der Mannschaftsverfolgung jeweils Silber. Nach den Spielen in Brasilien beendete der Australier aus gesundheitlichen Gründen seine Karriere.

von dpa

erstellt am 25.Aug.2017 | 09:52 Uhr