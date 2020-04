Bestseller-Autorin : J.K. Rowling kauft ihr Elternhaus

Zurück zu den Wurzeln: J.K. Rowling hat sich eine Immobilie zugelegt, mit der viele Erinnerungen verbunden sind.

von dpa

15. April 2020, 12:56 Uhr

Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling (54) hat heimlich das Haus gekauft, in dem sie viele Jahre als Kind lebte. Die Renovierungsarbeiten im Gebäude in Tutshill im Südwesten Englands seien bereits im Gange, berichtete der britische Sender BBC.

Rowling soll 400 000 Pfund (etwa 460 000 Euro) für das Gebäude bezahlt haben. Dort lebte sie dem Bericht zufolge im Alter von etwa 9 bis 18 Jahren.

Einige Merkmale des Hauses sollen auch in ihren Büchern über den Zauberlehrling auftauchen. So gab es dort einen Abstellraum unter der Treppe - ähnlich dem Verschlag, in dem Harry Potter bei seinen Verwandten, der Familie Dursley, leben musste. Einige Personen in Rowlings Werken sollen an Lehrer und Freunde aus Tutshill erinnern.