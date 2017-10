Sexuelle Belästigung : Ist Bush ein Grapscher?

vergrößern 1 von 1 Foto: Shawn Thew 1 von 1

Nach Anschuldigungen einer Schauspielerin gegen George Bush sen. wirft nun auch eine zweite Frau dem früheren US-Präsidenten einen sexuellen Übergriff vor. Die Vorwürfe ähneln sich: Der im Rollstuhl sitzende Bush soll demnach die Schauspielerinnen bei Fotoaufnahmen „betatscht“ haben. In einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung seines Büros entschuldigte sich der heute 93-Jährige „zutiefst aufrichtig bei allen, die er beleidigt hat“.

Als erste hatte Medienberichten zufolge die Schauspielerin Heather Lind in einem inzwischen gelöschten Eintrag auf Instagram angegeben, dass Bush sie von seinem Rollstuhl zweimal „von hinten berührt“ habe. Auch habe er noch einen „schmutzigen Witz“ erzählt. Bushs Frau Barbara sei dabei gewesen und habe mit ihren Augen gerollt.

Die Schauspielerin Jordana Grolnick erhob ähnliche Vorwürfe, wie das Portal „Deadspin“ am Mittwoch berichtete. Bei einer Theatervorführung in Maine sei Bush hinter die Bühne gekommen und habe ihr beim Posieren für ein Foto von hinten an den Po gefasst und einen schmutzigen Witz erzählt. Auch hier sei Ehefrau Barbara dabeigewesen.

In der Mitteilung seines Büros hieß es, Bush sei bereits seit fünf Jahren auf einen Rollstuhl angewiesen. „Sein Arm fällt daher auf die niedrigere Taille von Menschen, mit denen er sich fotografieren lässt. Um Leuten zu helfen, sich zu entspannen, erzählt er regelmäßig denselben Witz – und gelegentlich hat er Frauen in einer von ihm als gutmütig beabsichtigten Weise auf die Hinterseite geklopft.“ Einige hätten das als unschuldig betrachtet, hieß es in der Erklärung weiter. Andere hielten es klar für unangemessen.