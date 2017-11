Drehstart : Iris Berben ist fürs Erste «Hanne»

vergrößern 1 von 1 Foto: Ursula Düren 1 von 1

von dpa

erstellt am 09.Nov.2017 | 14:16 Uhr

Sie sind zwei Große ihrer Branche: Schauspielerin Iris Berben (67) und Regisseur Dominik Graf (65). Jetzt treffen die beiden erstmals bei einem Filmdreh aufeinander.

Berben spielt in dem Drama «Hanne» eine Frau, die am Tag nach ihrer Pensionierung mit dem Verdacht auf eine schwere Erkrankung konfrontiert wird und übers Wochenende bis zur Diagnose warten muss, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) mitteilte.

Ihr Leben genießt sie in den 48 Stunden umso intensiver und und trifft in einer fremden Stadt auf Menschen, denen sie normalerweise nicht begegnet wäre. In weiteren Rollen wirken unter anderem Petra Kleinert und Herbert Knaup mit. Der Ausstrahlungstermin im Ersten ist noch offen.