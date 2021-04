Coronavirus : „Impfluencer“: Promis werben fürs Impfen

In den USA tun es Dolly Parton, Barbra Streisand, Morgan Freeman und Mariah Carey, in Monaco Carmen Geiss, hierzulande Uschi Glas und Günther Jauch: Promis machen ihre Corona-Schutzimpfung öffentlich.

Berlin | Ihr sei die Impfung „sehr sehr gut bekommen“, erzählte die in Monaco lebende deutsche TV-Prominente Carmen Geiss (55) vor zwei Wochen in einem Video auf ihrer Facebook-Seite. „Mir ist kein sechster Finger an irgend'ner Hand gewachsen - aber sollte das natürlich noch der Fall sein, halte ich euch aufm Laufenden.“ Immer mehr Prominente berichten von ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.