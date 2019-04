Thriller : «Im Netz der Versuchung»: Film mit Matthew McConaughey

Ein traumatisierter Ex-Soldat zieht sich auf eine Insel zurück. Dort bekommt er eines Tages ein unmoralisches Angebot - ausgerechnet von seiner ehemaligen Frau.

von dpa

29. April 2019, 10:55 Uhr

Ein Thriller mit einem großen Geheimnis, bei dem am Ende nichts ist, wie es scheint. So lässt sich der Film «Im Netz der Versuchung» in einem Satz beschreiben.

Die Story kommt zunächst als grundsolider Thriller daher: Der Hochsee-Angler und Aussteiger Baker (Matthew McConaughey) wird eines Tages von seiner Ex (Anne Hathaway) bedrängt, ihren fiesen Neu-Ehemann über Bord zu werfen - für eine Stange Geld. Baker hadert. Doch dann geschehen seltsame Dinge: Er hat Visionen und surreale Begegnungen, hört seinen weit entfernt lebenden Sohn in seinem Kopf und fühlt sich wie ferngesteuert. Der Thriller wird zum Mysterium.

Im Netz der Versuchung, USA 2019, 106 Min., FSK ab 12, von Steven Knight, mit Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Djimon Hounsou