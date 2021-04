Auszeichnung : Hollywoodstar Chadwick Boseman posthum mit Filmpreis geehrt

Der Darsteller aus dem Film „Black Panther“, der im vergangenen Jahr an Krebs starb, erhält einen Preis des US-Schauspielerverbands SAG. Eine deutsche Schülerin war in der Kategorie „Beste Nebendarstellerin“ nominiert – ging aber leer aus.

Los Angeles | „Black Panther“-Star Chadwick Boseman ist in den USA posthum mit einem wichtigen Filmpreis ausgezeichnet worden. Der amerikanische Schauspielerverband SAG wählte Boseman, der im vergangenen August mit 43 Jahren an Krebs gestorben war, bei einer virtuellen Show zum Gewinner in der Kategorie „Bester Darsteller“ für seine Rolle in dem Drama „Ma Rainey...

