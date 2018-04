«Desperate Housewives»-Star : Hollywood-Stern für Eva Longoria

Auf dem Hollywood Walk of Fame wird bald ein neuer Stern leuchten: Die 2633. Plakette ist für Eva Longoria reserviert.

von dpa

04. April 2018, 13:27 Uhr

Los Angeles (dpa) - Die Rolle als verzweifelte Hausfrau Gabrielle Solis in der Serie «Desperate Housewives» machte die US-Schauspielerin Eva Longoria weltbekannt. Bald können die Fans der gebürtigen Texanerin ihren neuen Ehrenplatz auf dem «Walk of Fame» in Hollywood besuchen.

Am 16. April soll Longoria mit einer Sternenplakette auf dem Hollywood Boulevard verewigt werden, wie die Betreiber der Flaniermeile mitteilten.

Zur Enthüllung der 2633. Plakette sind neben Longoria als Gastredner die Kollegen Felicity Huffman, Ricky Martin und Anna Faris eingeladen. Mit Faris drehte die 43-Jährige zuletzt ein Remake des Comedy-Klassikers «Overboard - Ein Goldfisch fällt ins Wasser» (1987). Die Komödie soll im Juni in die deutschen Kinos kommen.

Seit knapp zwei Jahren ist Longoria mit dem mexikanischen TV-Unternehmer José Bastón verheiratet. Im Dezember war bekannt geworden, dass die Schauspielerin einen Jungen erwartet. Am Osterwochenende postete die Hochschwangere auf Instagram ein Foto von ihrem runden Babybauch.