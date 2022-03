Einschaltquoten : Hohes Interesse an Krieg und Krimi und Fußball

Der Krieg in der Ukraine berührt die Menschen in Deutschland offenbar sehr. Das lässt sich an den Quoten der Sondersendungen verschiedener Sender zum Thema ablesen. Der Krimi im ZDF trug den Quotensieg davon.

Das Interesse an den täglichen Sondersendungen zum Ukraine-Krieg ist weiterhin hoch - summiert hatten die Sendungen der großen Sender am Mittwoch wieder mehr als 13 Millionen Zuschauer. Den ARD-„Brennpunkt“ („Krieg gegen die Ukraine“) sahen am Mittwoch nach der 20-Uhr-„Tagesschau“ im Ersten 5,01 Millionen (16,2 Prozent), das „RTL Aktuell Spezial: Krie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.