Baby-News : Hönscheid und Kusmagk erwarten drittes Kind

Kennengelernt haben sie sich vor fünf Jahren in der RTL-Show „Adam sucht Eva“. Die Beziehung ist stabil, jetzt erwarten Peer Kusmagk und Janni Hönscheid erneut Nachwuchs.

Berlin | Ex-Dschungelkönig Peer Kusmagk (45) und seine Frau, die Surferin Janni Hönscheid (30), erwarten ihr drittes Kind. „Und mitten in dem verrücktesten Kapitel unseres Lebens... wolltest Du plötzlich mit auf die Reise“, schrieb Hönscheid auf Instagram. Dazu teilte sie am Montag ein Foto, das sie am Strand mit einem deutlichen Babybauch zeigt. Unter den ...

